Cerignola, brutte notizie: lesione del crociato anteriore per Cuppone

Brutte notizie in casa Cerignola, il responso medico ha certificato la lesione del crociato anteriore del ginocchio sinistro per Luigi Cuppone, uscito anzitempo in barella contro il Giugliano dopo uno scontro di gioco. Nelle prossime ore verranno ulteriormente valutati l’entità della lesione, probabile l’intervento chirurgico, ed i tempi di recupero. Si ipotizzano almeno 5 mesi di stop.

Questo il comunicato ufficiale dell’Audace Cerignola: “Si comunicano le condizioni mediche del calciatore Luigi Cuppone a seguito dell’infortunio riportato nel corso di Audace Cerignola-Giugliano. Le indagini diagnostiche hanno riscontrato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il calciatore sarà sottoposto in giornata a nuovi accertamenti per valutarne l’intervento chirurgico. A Gigi va il nostro abbraccio e i nostri auguri di pronta guarigione“.

