Live | Casertana-Potenza: formazioni, cronaca testuale e tabellino

25′ AMMONITO Schimmenti per il Potenza.

22′ CASERTANA IN AVANTI: conclusione dal limite dell’area Proia, pallone di facile presa per Alastra

12′ POTENZA IN AVANTI: Azione personale di D’Auria, tiro in porta violento ma centrale, risponde respingendo il portiere della Casertana

11′ Situzione dubbia: Bakayoko entra in area, uscita di Alastra che lo travolge, per l’arbitro è tutto ok si può continuare con palla a favore del Potenza

6′ CASERTANA PERICOLOSA!!! Dopo una bella discesa personale, Bakayoko conclude dai 25 metri con palla che termina di pochissimo al lato.

3′ PRIMO SQUILLO DELLA GARA A FAVORE DEL POTENZA: Emanuele Castorani sfodera un destro dai 30 metri che scalda i guanti del portiere casertano che para senza grossi affanni.

1’Iniziata!

PRIMO TEMPO

CASERTANA-POTENZA 0-0 RETI:

CASERTANA (3-4-2-1): Zanellati; Bacchetti, Collodel, Kontek; Salomaa, Bianchi, Damian, Falasca; Proia, Carretta; Bakayoko. A disposizione: Pereiko, Vilardi, Fabbri, Heinz, Satriano, Matese, Iuliano, Rocca, Capasso. All. Manuel Iori

POTENZA (4-3-3): Alastra; Novella, Sciacca, Verrengia, Rillo; Castorani, Felippe, Erradi; Schimmenti, Caturano, D’Auria. A disposizione: Cucchietti, Galiano, Galletta, Ferro, Riggio, Firenze, Milesi, Selleri, Mazzeo, Ghisolfi, Landi, Rosafio. All. Pietro De Giorgio

ARBITRO: Matteo Dini della sezione di Città di Castello. Assistenti: Alessio MIccoli di Lanciano e Roberto Meraviglia di Pistoia. Quarto ufficiale di gara: Domenico Leone di Barletta.

AMMONITI: 25’Schimmenti (P)

NOTE: recuperi Angoli 1-0

