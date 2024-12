Fidelis Andria show: 6-1 al Gravina e ottava vittoria nelle ultime 9

Vince, convince e non si ferma più la Fidelis Andria di mister Scaringella che espugna il ‘XXI Settembre-Franco Salerno’ e fa suo il derby contro il Gravina: a Matera termina 1-6 a favore dei biancoazzurri che conquistano l’ottava vittoria nelle ultime nove, salgono a quota 28 e continuano la loro marcia di avvicinamento alla vetta della classifica. Per i murgiani, fermi a quota 20, secondo stop consecutivo.

Lo squalificato Tiozzo si affida a un 4-2-3-1 con Stauciuc unico riferimento avanzato, Scaringella replica con un 3-4-2-1 con Fantacci e Kragl schierati a sostegno dell’ex Da Silva. In cronaca. Al primo tentativo, al minuto 10, gli ospiti la sbloccano: calcio d’angolo allontanato dalla difesa murgiana, sul pallone arriva il solito Kragl che con un bolide tremendo con il mancino lascia immobile Zanin per il provvisorio 0-1.

I federiciani non si fermano e al minuto 19 si rendono nuovamente pericolosi con Da Silva che, dopo aver recuperato un pallone al limite, viene chiuso provvidenzialmente dal ritorno di un avversario. Per una reazione dei gialloblù si deve aspettare il minuto 28, quando un tentativo dalla lunghissima distanza di Bosnjak sibila di poco a lato rispetto alla porta di Esposito. Un minuto dopo è Banse ad andare vicino al pari, sugli sviluppi di un corner: il numero 7 se la ritrova sul piede dopo una mischia e da posizione ravvicinata ma defilata colpisce in pieno Esposito.

Al minuto 36, dall’altra parte del campo, tocca a Imputato sfiorare il bis: iniziativa personale dalla sinistra, con il numero 99 che calcia con il destro e non trova la porta per pochi centimetri. Minuto 43: il Gravina ci prova con un mancino potente ma impreciso dal limite di Gonzalez, palla a lato. E’ la penultima emozione di un primo tempo che si chiude con la beffa per la squadra di Tiozzo, perforata per la seconda volta in giornata proprio da Da Silva che sfrutta un recupero caparbio e una super giocata di Fantacci sulla sinistra e deposita in rete a porta semi sguarnita. 0-2 al ‘XXI Settembre-Franco Salerno’.

I padroni di casa non si lasciano abbattere e a inizio ripresa, al minuto 49, si riportano in partita: il calcio di punizione di Cavaliere, toccato da Esposito, termina sul palo, sulla ribattuta arriva Banse che insacca. E’ 1-2. I biancoazzurri provano a riportarsi subito sul doppio vantaggio, ma il piazzato di Da Silva al minuto 60 in ripartenza con il destro viene smanacciato in corner da Zanin.

Sono le prove generali della rete dell’1-3 che arriva puntuale al minuto 63 dopo una giocata di Kragl che vince un rimpallo e trova il modo di far recapitare il pallone sui piedi di Fantacci che con il mancino da due passi spedisce alle spalle di Zanin. Minuto 65: ancora Banse, ancora a tu per tu con Esposito, abile questa volta a ipnotizzarlo con il corpo. Passano otto minuti e la Fidelis la chiude definitivamente: Kragl fa tutto il campo indisturbato e trova il giusto corridoio per Fantacci che solo davanti a Zanin non sbaglia. 1-4 e doppietta per il numero 10.

E’ il gol che manda in archivio la contesa, con i gialloblù che, al di là di una traversa colpita dal solito Banse al minuto 87, non riescono a rendersi più pericolosi e che, anzi, subiscono altre due reti poco prima del triplice fischio: prima Felleca vince un contrasto fisico e supera Zanin in uscita, poi Derosa, colpito fortuitamente dal tentativo di rinvio di un difensore, scavalca lo stesso estremo difensore avversario con un pallonetto. E’ tripudio Fidelis in terra lucana.

