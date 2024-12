Il Fasano vince e convince: 3-0 all’Angri per il primo successo interno

Un Fasano convincente supera 3-0 l’Angri e conquista, dopo 14 turni, il suo primo successo casalingo della stagione. Quattro punti nelle prime due gare della gestione Agovino. Il tecnico biancazzurro ripropone per dieci/undicesimi la formazione schierata domenica scorsa al debutto in panchina a Nocera: 3-4-3 con Onraita, Orlando e Urquiza in difesa, davanti a Lombardo. La novità è rappresentata dall’impego di Lupoli sulla fascia sinistra con Penza e Ganci nel mezzo, a destra spazio a Mauriello. Davanti Corvino viene supportato da Battista e Losavio. 4-3-3 per l’Angri del nuovo tecnico Di Nola che alla prima uscita alla guida della formazione campana in attacco si affida al tridente composto da Lombardo, Messina e Petricciuolo.

Al 4’ Tiro cross di Corvino dalla sinistra che chiama Viscovo all’uscita alta. Sei minuti dopo il Fasano ha la grande chance per portarsi avanti: De Caro stende Corvino in area di rigore ed il direttore di gara concede il calcio di rigore. Dagli undici metri lo stesso si fa neutralizzare da Viscovo che indovina l’angolo alla sua sinistra. Prova a reagire il Fasano con l’incursione interna di Lupoli, servito da Corvino, ma il suo mancino si spegne a lato. Al 19’ ancora Lupoli ha la meglio dopo una serie di rimpalli, lascia il possesso a Losavio che raccoglie una palla vagante in area di rigore e calcia con il mancino, nessun problema per Viscovo che blocca centralmente. Ancora il Fasano che fa la partita: al 27’ Losavio scappa via dalla sinistra, serve il pallone al centro ma Ganci per poco non impatta verso la porta. La formazione di Agovino legittima quanto di buono fatto al 34’ quando, Orlando dalle retrovie lancia in profondità Battista che aggancia e solo davanti a Viscovo trafigge l’estremo difensore ospite. Passano solo 5 giri di lancette ed ancora Battista in grande giornata firma il raddoppio del Fasano: Corvino in ripartenza serve l’esterno tarantino che solo davanti a Viscovo si prende tutto il tempo necessario per depositare la sfera alla destra del portiere, terzo gol nelle ultime due gare per l’esterno tarantino. Si va a riposo sul 2-0 senza recupero.

Nella ripresa dopo due giri di lancette Losavio viene servito da Urquiza e dal limite ci prova con un diagonale, palla di poco fuori alla destra di Viscovo. Sfiora il tris il Fasano al 17’ con Corvino che dalla sinistra si accentra e lascia partire un tiro a giro che non termina molto distante dalla porta ospite. Il terzo gol di giornata è nell’aria ed arriva al 20’: Penza recupera la sfera a centrocampo e manda in area Losavio che non sbaglia ed insacca la rete che vale il mette 3-0. Non è sazia la formazione di Agovino che al 25’ sfiora il poker: Mauriello dalla destra innesca Losavio che conclude, ma la viene murato da Viscovo che si fa trovare pronto sul primo palo. Al 39’ il Fasano resta in dieci per l’espulsione sventolata agli indirizzi del portiere Lombardo che fuori dall’area di rigore aveva atterrato Gaeta. Esce Corvino per lasciare il posto al classe 2008 Semeraro. Dopo i 2 minuti di recupero festeggia il Fasano. Con il successo odierno Ganci e compagni salgono a quota 13 uscendo dalla zona playout e si preparano nel pieno dell’energie fisiche e mentali all’impegno salvezza di domenica sul campo dell’Ugento.



Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author