Virtus Francavilla-Matera 1-2: vittoria in rimonta degli ospiti

Colpo esterno del Matera che vince in rimonta a Francavilla Fontana per 2-1 con le reti di Di Piazza e Coquin, perde la vetta della classifica la Virtus. Ginestra schiera i suoi con la difesa a tre, priva di Lanzolla ma con Allegrini dal 1’, e un atteggiamento piuttosto propositivo con Gjonaj, Arrighini e Sosa. Nel 4-2-3-1 di Torrisi, invece, Sicurella alle spalle di Di Piazza, con Burzio e Tomaselli sulle fasce.

Ritmi subito alti. Pochi secondi dopo il fischio d’inizio, pasticcio di Bertini che consegna palla a Tomaselli: il portiere del Francavilla poi è bravo a metterci una pezza. Al 2’ Gjonaj si mette in proprio e calcia da fuori, ma la conclusione è centrale e di facile lettura per Brahja. Al 16’ botta da fuori di Sicurella, che non inquadra lo specchio della porta. Al 36’ ripartenza fulminante di Matera, con il cross verso il centro dell’area di rigore per Di Piazza, che viene ipnotizzato dall’ottimo intervento di Bertini. Sarebbe stato comunque fuorigioco. Al 40’ cross di Sicurella verso il secondo palo, con Burzio che di testa chiama all’intervento Bertini. Sul capovolgimento di fronte, tiro-cross di Gjonaj, Brahja respinge in maniera non proprio impeccabile, ma Costantino manca il tap-in vincente. Dopo due minuti di recupero si chiude il primo tempo.

La ripresa si apre senza sostituzioni. Al 9’, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, respinta con i pugni di Brahja e Latagliata prova la conclusione da fuori senza centrare lo specchio della porta. Al 19’ l’episodio che rompe l’equilibrio: cross di Gjonaj, sul quale Sosa s’avventa ma non tocca la sfera, che si deposita direttamente alle spalle dell’estremo difensore del Matera. Vantaggio della Virtus. Al 23’ arriva l’immediata reazione del Matera, con il pareggio targato Di Piazza: il centravanti dei lucani, da pochi passi, realizza l’1-1 tra le proteste dei padroni di casa per la posizione ritenuta irregolare. Al 31’ la squadra di Torrisi sfiora persino il vantaggio, con un diagonale di Di Piazza che si stampa sulla traversa della porta di Bertini. Rimonta che si completa al 43’ con Coquin che raccoglie un pallone dalla destra e batte con una conclusione centrale il portiere della Virtus. Dopo quattro minuti di recupero arriva il triplice fischio del direttore di gara. Blitz esterno del Matera, la Virtus cade tra le mura amiche e perde la vetta.

