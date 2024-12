Il Casarano soffre, ma batte il Francavilla in Sinni grazie al gol di Perez

Il Casarano soffre più del dovuto e più del previsto, ma vince di misura al 87’. Basta il gol del subentrato Perez per battere nel finale il Francavilla in Sinni.

Nolè cambia due terzi della difesa, mentre Laterza opta per il tridente Cajazzo-Saraniti-Loiodice.

Al 5’ Loiodice cerca la porta direttamente da calcio di punizione, ma il pallone termina alto sopra la traversa.

Passano due minuti ed il fantasista rossazzurro prova a fornire un assist per Saraniti, ma sul pallone vagante arriva senza problemi Prisco.

Al 15’ il salentini provano ancora a pungere, questa volta in contropiede: ripartenza dei padroni di casa dopo un calcio d’angolo in favore dei sinnici, il solito Loiodice però sbaglia sul più bello.

Un minuto più tardi Bastianelli calcia con il mancino, ma viene murato in corner.

Angolo battuto male e nuovo contropiede del Casarano: questa volta è Cajazzo, dopo una buona serpentina a sparare a salve.

Il primo vero e proprio tiro in porta di giornata è di D’Alena, che ci prova al 22’ dalla distanza, ma Prisco blocca senza problemi.

Alla mezz’ora torna a rendersi pericoloso il Casarano: provvidenziale la doppia chiusura difensiva su Saraniti.

Al 39’ si sporca per la prima volta i guantoni Fernandes, per intervenire sul tentativo di Gentile.

Al 40’ il copione si ripete: facile intervento dell’estremo difensore classe 2005, questa volta su De Marco.

Al 43’ Loiodice tenta una improbabile rovesciata, da posizione defilatissima: palla di poco alta sopra la traversa.

Allo scoccare del 45’ Cajazzo di testa regala l’ultima emozione del primo tempo, che termina senza recupero e senza gol.

Ad inizio ripresa Laterza getta in mischia Malcore e richiama in panca Logoluso: quello del Casarano è ora un 424. Dentro anche Cerutti per Teijo.

La prima chance della propria partita Malcore prova a costruirsela al 12’, ma l’inzuccata dell’ex Cerignola è imprecisa.

Gli ospiti sono ordinati dietro ed insidiosi avanti: al 14’ Bastianelli tenta la torsione di testa, ma non è fortunato.

Al 65’ la migliore palla gol del match fino a questo momento: Cajazzo sguscia via sull’out di destra e serve Cerutti. Quest’ultimo calcia con il piattone, quasi a botta sicura: prodigioso l’intervento di Prisco.

Al minuto 82’ Opoola non trova lo specchio di testa.

Per l’assalto finale entra in campo anche Perez ed è la mossa che cambia la partita: al 86’ il centravanti mesagnese prima conquista un calcio d’angolo, sugli sviluppi del quale poi riesce anche da insaccare da due passi, su suggerimento di Legittimo. Quarto gol in campionato per Perez, che proprio come a Nardò entra e segna. Questa volta però la sua rete vale i tre punti.

Nel secondo dei 6 di recupero finali prova a pareggiare i conti il Francavilla in Sinni con Romano, che conclude poco distante dal palo.

Sull’ultimo pallone del match Loiodice sciupa il 2-0, sparando alto sopra la traversa un rigore in movimento.

Un errore che però non rovina la festa dei rossazzurri, che riconquistano così la vetta del Girone H.

