Indagine appropriazione indebita, Ruccia (ex Lions): “I fondi non erano della Lega del Filo d’Oro”

BARI – In merito alla notizia diffusa lo scorso 4 aprile sul sito Antennasud.com, circa un procedimento giudiziario a carico dell’ex presidente del Lions Club Bari, Vito Ruccia, pubblichiamo una smentita da parte dell’interessato che pur non negando il processo a suo carico – con l’accusa di appropriazione indebita – smentisce invece che i fondi sottratti, secondo l’accusa, al club Lions, fossero destinati alla Lega del Filo d’Oro.

A supporto della dichiarazione, una lettera della fondazione da cui emerge che nel periodo in questione non ci sarebbe traccia di collaborazioni o donazioni ricevute da parte del club Lions.

Sostiene Ruccia di avere totale fiducia nella magistratura. La prossima udienza del processo è fissata per il 12 luglio.

