Virtus Bisceglie-Don Uva: primo derby di Promozione al “Di Liddo”

La Virtus Bisceglie è pronta a scendere in campo nella stracittadina con il Don Uva, in programma domenica 1° dicembre alle ore 14:30 sul terreno del “Francesco Di Liddo”. L’ingresso sarà gratuito per i tifosi che assisteranno al primo derby assoluto tra le due formazioni nel campionato di Promozione. I precedenti risalgono al doppio confronto di Coppa Italia, vinto di misura dalla Virtus.

Settimana delicata per i biancazzurri, reduci dalla separazione consensuale con il tecnico Paolo De Francesco. Nonostante ciò, la squadra ha lavorato con tranquillità e concentrazione, consapevole della necessità di migliorare soprattutto in fase difensiva, dove i 26 gol subiti in 12 gare rappresentano il principale punto debole.

Sul fronte opposto, il Don Uva guidato da Mirko Muserra, subentrato a Domenico Capurso, conta 15 punti in classifica, quattro in più rispetto ai virtussini. La sfida vedrà in campo numerosi ex giocatori su entrambi i fronti, rendendo ancora più accesa la rivalità.

La direzione di gara sarà affidata a Claudio Cacciapaglia della sezione AIA di Bari, coadiuvato dagli assistenti Gabriele Bovio e Ruben De Carlo. La Virtus cercherà i tre punti per risalire la classifica e invertire il trend negativo di questa prima parte di stagione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author