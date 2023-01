Litigio finisce a colpi di pistola nel foggiano, grave 23enne

Un 23enne è stato ferito con alcuni colpi di pistola al torace e all’addome durante un litigio avvenuto in un’abitazione di campagna a San Giovanni Rotondo, nel foggiano. E’ in gravissime condizioni nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza: a quanto si apprende è in pericolo di vita

A sparare sarebbe stato Riccardo Ricciardi, 23enne incensurato, arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Ancora da chiarire il movente, ma pare che Ricciardi abbia esploso doversi colpi di pistola contro il 23enne al culmine di un litigio

Alcuni vicini di casa hanno chiamato i soccorsi, ma constatando la gravità delle condizioni del ferito, hanno deciso di portarlo in auto in ospedale. La pistola utilizzata è stata recuperata in casa dell’arrestato che non ha reso dichiarazioni utili alle indagini.