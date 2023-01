Bari: Ferì due persone con forcone e martello, arrestato

Nel novembre 2010, armato di forcone e martello, aggredì due persone nel quartiere Madonnella di Bari procurando alla prima lesioni giudicate guaribili in 30 giorni, alla seconda ferite con una prognosi di cinque giorni. Subito dopo si barricò in casa e dal balcone cominciò a lanciare oggetti sui passanti che sostavano per strada. L’uomo, un 47enne pregiudicato, è stato arrestato e portato in carcere dagli agenti della squadra mobile della Questura di Bari in esecuzione di un ordine di carcerazione della Procura del capoluogo pugliese. Per lui la vicenda si chiude con una condanna definitiva a sette anni e nove mesi di reclusione.

Continue Reading