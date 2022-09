LECCE – Prevenzione e sensibilizzazione contro il tumore al seno: anche quest’anno la LILT, Lega Italiana per la lotta contro i Tumori è al fianco di tutte le donne con la campagna “Lilt for Women- Nastro Rosa”. Numerose sono le iniziative previste ad Ottobre, mese “rosa” dedicato alla prevenzione del tumore al seno, in tutto il territorio nazionale e anche nella provincia di Lecce, per ribadire l’importanza di seguire corretti stili di vita, nonché di effettuare l’autopalpazione del seno e controlli periodici sin da giovani.

In provincia di Lecce, gli ultimi dati Istat disponibili (aggiornati al 2019) sulla mortalità per tumore alla mammella, pubblicati dalla Lilt di Lecce,confermano purtroppo l’incremento dei decessi: dai 115 del 1990 si è passati ai 128 del 2000, poi 158 nel 2010 e 183 nel 2019. Il tasso grezzo della mortalità per 10000 abitanti, nel 2019, è di 4,47, superiore al dato pugliese (4,24) e nazionale (4,16).

Da qui l’appello che gli oncologi Carmine Cerullo e Giuseppe Serravezza, presidente e responsabile scientifico LILT LecceServono, cioè, strategie di prevenzione per ridurre, a monte, il rischio di ammalarsi, eliminando i fattori di rischio noti, presenti nei luoghi di vita e di lavoro, così come è fondamentale che ciascuno di noi comprenda che uno stile di vita sano è la prima arma per difendere la nostra salute. Come LILT di Lecce, oggi più che mai, siamo attivi su questo fronte garantendo informazione e servizi gratuiti ambulatoriali, di assistenza domiciliare e supporto psicologico, nonché con l’attività di ricerca ambientale del nostro Centro Ilma”.

In programma:

Visite senologiche gratuite negli ambulatori LILT della provincia di Lecce, convegni, manifestazioni sportive e altre iniziative di sensibilizzazione.

Coinvolgimento attivo delle scuole del territorio per insegnare l’autopalpazione del seno alle giovani donne

L’iniziativa “FARMACIE IN ROSA” realizzata in collaborazione l’Ordine provinciale dei Farmacisti e Federfarma Lecce: sarà distribuito materiale informativo LILT sulla prevenzione del tumore al seno, opuscoli sull’autopalpazione e la rivista trimestrale dell’Associazione; sarà inoltre possibile prenotare una visita senologica/oncologica con i medici specialisti volontari della Lilt di Lecce.

Panchine rosa nei Comuni al posto della tradizionale illuminazione dei monumenti per contrastare il caro-energia

Non mancheranno iniziative di sensibilizzazione di carattere sportivo, come biciclettate, camminate culturali e le “Passeggiate in rosa” a Casarano (2 ottobre), Ugento (9 ottobre) e Leuca (16 ottobre), l’immancabile “Street Workout in rosa” (domenica 23 ottobre) e il torneo “Scacchi in rosa” (sabato 1° ottobre) nel Comune di Nardò

Tutte le info sul sito www.legatumorilecce.org e sulla pagina Fb dell’Associazione