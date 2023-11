Libex in Festival, per una nuova misura del mondo

BARI – Denunciare, sintetizzare fatti di cronaca e cambiamenti epocali, analizzare e riassumere la realtà meglio di mille parole. È quello che fa la satira politica di stampa, uno degli strumenti più immediati di informazione e comunicazione, ma sempre più a rischio. Per imparare ad usarlo e comprenderlo in fondo, per avere una nuova chiave di lettura del mondo e una nuova misura, la Fondazione Di Vagno – in collaborazione con la Regione Puglia e l’Università di Bari – ha organizzato “Libex in Festival”, Una due giorni fatta di letture, dibattiti, confronti e workshop che punterà a promuovere la libertà di espressione, di stampa e di satira politica.

