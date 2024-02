Leverano (LE), la Xylella colpisce anche i floricoltori salentini

Leverano – La Xylella non smette di provocare morte, distruzione e disagi al comparto agricolo salentino. Dopo aver praticamente ucciso migliaia e migliaia di piante di ulivo, infatti, ora mette in ginocchio anche i floricoltori salentini costretti a interrompere la coltivazione e il commercio di svariate varietà di piante e fiori in quanto veicoli di contagio.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author