Leonida Marseglia promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato: traguardo dopo 36 anni di servizio

Un traguardo importante nella carriera del Dottor Leonida Marseglia, che è stato promosso al grado di Dirigente Superiore della Polizia di Stato. La notizia è stata ufficializzata oggi, segnando una nuova tappa nella lunga e prestigiosa carriera del funzionario, che attualmente ricopre l’incarico di Vicario del Questore di Crotone.

Con 36 anni di esperienza alle spalle, il Dottor Marseglia ha accumulato una carriera ricca di successi e impegni rilevanti, che lo hanno visto protagonista in numerose realtà della Polizia di Stato. La sua ultima esperienza in Puglia, dove ha prestato servizio per oltre cinque anni, lo ha visto al vertice del Gabinetto della Questura di Bari, incarico che ha svolto con grande competenza e spirito di servizio. La sua carriera in Puglia è stata segnata anche da ruoli di responsabilità in diverse città, tra cui Andria, Taranto e Martina Franca, dove ha dimostrato capacità di gestione e leadership, soprattutto come dirigente del Commissariato di Martina Franca.

La promozione del Dottor Marseglia a Dirigente Superiore è un riconoscimento non solo delle sue capacità professionali, ma anche del suo impegno e della sua dedizione al servizio pubblico, che ha saputo coniugare con una gestione attenta e strategica dei vari incarichi ricoperti. In ogni fase della sua carriera, Marseglia ha saputo affrontare con professionalità le sfide del suo ruolo, guadagnandosi il rispetto dei suoi colleghi e delle istituzioni.

La sua promozione a Dirigente Superiore testimonia il valore di un professionista che, con esperienza e lungimiranza, ha contribuito a rafforzare la presenza della Polizia di Stato in diverse realtà italiane, affrontando con determinazione i temi legati alla sicurezza e al contrasto alla criminalità.

Un meritato riconoscimento per una lunga carriera spesa al servizio della sicurezza e della giustizia, dimostrando impegno, professionalità e passione per il suo lavoro.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author