Monica Sammati Promossa Primo Dirigente della Polizia di Stato

Taranto, 24 gennaio 2025 – Un importante riconoscimento per la Dottoressa Monica Sammati, che è stata promossa al grado di Primo Dirigente della Polizia di Stato. La notizia è stata resa ufficiale oggi, durante la seduta del Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, un momento significativo per la carriera della Sammati, attualmente in servizio presso la Questura di Taranto.

Dal mese di ottobre scorso, la Dottoressa Sammati guida con competenza e determinazione la Sezione Anticrimine della Questura di Taranto, un incarico che le ha permesso di dimostrare le sue qualità professionali e il suo impegno continuo nella lotta alla criminalità. La sua promozione rappresenta un meritato riconoscimento per i risultati conseguiti in questi mesi, che hanno contribuito a rafforzare le operazioni di contrasto alla criminalità nel territorio ionico.

Apprezzata non solo per le sue capacità tecniche, ma anche per la sua visione strategica e il suo approccio risoluto nelle situazioni più delicate, la Dottoressa Sammati si è sempre distinta per la sua leadership e per la capacità di motivare e guidare il suo team con efficacia. I suoi successi alla guida della Sezione Anticrimine sono testimoniati dall’impatto positivo che ha avuto sul territorio, con un’azione concreta e ben coordinata contro fenomeni criminosi di vario genere.

Un riconoscimento che esalta la qualità professionale e il valore che la Dottoressa Sammati rappresenta all’interno dell’organizzazione. La sua promozione è un segno della crescita di una figura che incarna i valori di integrità, competenza e dedizione che la Polizia di Stato vuole trasmettere a tutta la cittadinanza.

Anche la comunità tarantina e la Questura di Taranto hanno accolto con grande orgoglio la notizia, augurando alla Dottoressa Sammati di continuare a svolgere il suo lavoro con lo stesso spirito di servizio e con i medesimi risultati positivi che l’hanno caratterizzata finora. La Polizia di Stato, infine, le rinnova le proprie congratulazioni per questo nuovo, importante passo nella sua carriera.

