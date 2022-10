Il fair play come unico motore della Serie C Lega Pro. È il messaggio lanciato dal vicepresidente Marcel Vulpis, presente allo stadio Iacovone in occasione del derby tra Taranto e Foggia di sabato 1 ottobre. “La stretta di mano tra i capitani di Taranto e Foggia per un derby tradizionale di Puglia è il messaggio più bello che due squadre di calcio possono dare agli amanti di questo sport” sono le parole che Vulpis ha speso nell’accogliere personalmente le due squadre all’ingresso sul terreno di gioco.

”La Lega Pro e i suoi partner sono sempre vicini alle società e, a tal proposito, spero che Taranto e Foggia possano presto raccogliere punti importanti degni della loro tradizione. In qualità di vice presidente di Lega sono impegnato assieme al presidente Ghirelli a promuovere cerimoniali come questo su tutti i campi di Serie C invitando i club a predisporli prima dell’inizio delle gare casalinghe“. (Foto Max Todaro)