Lecco-Bari, i convocati biancorossi: rientrano Faggi e Morachioli

Il Bari di mister Marino si prepara a far visita al Lecco guidato da mister di mister Bonazzoli sul terreno in sintetico del ‘Rigamonti – Ceppi’ in occasione della 15a giornata Serie BKT ’23-’24 in programma domani, domenica 3 dicembre, a partire dalle ore 16:15.

Per la sfida ai lombardi il tecnico biancorosso potrà tornare a contare Filippo Faggi e Gregorio Morachioli. Saranno 25 i biancorossi a disposizione:

PORTIERI: 1.FARRONI, 22.BRENNO,38.PISSARDO

DIFENSORI: 5.MATINO, 6.DI CESARE, 21.ZUZEK, 23.VICARI, 25.PUCINO, 31.RICCI, 93.DORVAL, 99.FRABOTTA

CENTROCAMPISTI: 4.MAITA, 8.BENALI, 10.BELLOMO, 16.ASTROLOGO, 19.FAGGI, 24.EDJOUMA, 26.KOUTSOUPIAS, 44.ACAMPORA

ATTACCANTI: 9.NASTI, 11.ACHIK, 18.DIAW, 20.SIBILLI, 49.ARAMU, 77.MORACHIOLI

