Petrucci (FIP): “Brindisi, tieniti stretto Marino. Campionato aperto”

BARI – La tappa pugliese di Gianni Petrucci, ex presidente Coni ed ora numero uno della FIP, parte elogiando l’Happy Casa Brindisi e parlando del campionato in corso: “Brindisi società solida? Il merito è di Marino, lo dico ogni volta. E’ un presidente a cui tutti dovrebbero dire grazie, da solo porta avanti una squadra che sta sempre in Serie A e fa le coppe. I momenti difficili ci stanno, la squadra non è male ed il campionato è lungo. Non necessariamente chi è in fondo adesso rimane spacciato. Sorprese del campionato? Napoli è una bella realtà, ma complimenti anche a Scafati e Tortona. Ci sono belle realtà e non solo tra le grandi”.

Sul movimento giovanile e sulla nazionale: “Non abbiamo medaglie d’oro, ma piazzamenti e buone posizioni. Il basket è forte e saprà sempre come raggiungere livelli d’eccellenza”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp