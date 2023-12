Anello incastrato al dito: liberato ai vigili del fuoco

BRINDISI – Si frattura il dito e l’anello, complice il gonfiore, si incastra, rendendo necessario l’intervento non solo dei medici ma anche dei vigili del fuoco. Brutta avventura per lo sfortunato utente arrivato al Pronto soccorso dell’ospedale Antonio Perrino di Brindisi con un anello incastrato al dito della mano. Tra gonfiore e dolore, a risolvere la situazione sono stati gli uomini del comando provinciale che, con un apposito utensile utilizzato per lavori di falegnameria, il cosiddetto “dremel”, sono riusciti a “tagliare” l’anello e a liberare il dito del poveretto. L’uomo è stato poi affidato alle cure degli operatori sanitari.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp