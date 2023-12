AMBURGO – L’Italia di Luciano Spalletti conosce le avversarie del suo girone (Gruppo B) in vista del campionato europeo 2024. Dopo essersi qualificata per il rotto della cuffia, seconda nel Gruppo C dietro l’Inghilterra, la nazionale azzurra affronterà Spagna, Croazia e Albania. Un vero e proprio girone di ferro. Gli azzurri sono i campioni uscenti della competizione.

”Poteva andare meglio – ha commentato Spalletti -. Essere in quarta fascia porta a questo, ma siamo l’Italia e giocheremo con orgoglio tutte le partite”. Sul primo avversario: “È difficile fare pronostici ora, bisogna vedere come arriveranno le squadre a giugno ma sicuramente il girone è tosto”. Sul cammino azzurro anche Spagna e Croazia: “Molto dipenderà dal nostro livello di condizione a giugno e come riusciremo a sviluppare la preparazione durante il periodo in quale non saremo insieme, anche come rapporto con i nostri giocatori. Anche la Croazia è una squadra forte ed esperta, sicuramente una nazionale di primo livello”.

