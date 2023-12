Barletta, testa al Casarano per invertire la rotta

BARLETTA – Testa al Casarano, con l’obiettivo di invertire la rotta dopo due sconfitte consecutive. Il Barletta si prepara alla trasferta del Capozza dopo i ko contro Fidelis Andria e Altamura, ma soprattutto dopo una conferenza stampa in cui il presidente onorario Mario Dimiccoli, il direttore generale Beppe Camicia e il tecnico Ciro Ginestra hanno messo un punto agli errori estivi e della prima parte di stagione, puntando alla risalita di classifica e rapporto con la piazza. Il mister biancorosso è chiamato a far punti in terra salentina.

Probabile la riconferma del 4-3-3, senza Russo che ha firmato per la Fidelis Andria e con De Marco, arrivato dalla Gioiese, che può subentrare a partita in corso. Difesa standard con Sepe, De Marino, Silvestri e Rizzo davanti a Provitolo. In partenza Lobosco, dubbi a centrocampo visto l’addio imminente di Marsili e le voci di mercato su Marconato. Sicuri del posto Cafagna e Fornaro, con l’albiceleste in forse e anche un quinto under in rampa di lancio. Davanti Diaz confermato, Ngom e Marilungo a completare il tridente. A prescindere dagli interpreti, al Barletta serve la cattiveria agonistica per rimettersi in carreggiata.

