Martina, Pizzulli e Carrieri esaltano il gruppo ‘Ha la mentalità giusta’

Dopo il successo esterno di domenica a Pagani, il Martina si prepara per la sfida con il Santa Maria Cilento che si disputerà alle 15.00 di domenica 3 dicembre allo stadio Tursi. Massimo Pizzulli ha esordito così in conferenza stampa: “Siamo contenti di aver fatto questi 6 punti nelle ultime due partite che ci hanno permesso di recuperare un po’ di terreno, anche se meritavamo sicuramente qualcosa in più. In questa squadra anche chi gioca poco è sempre pronto a dimostrare il suo valore. C’è una mentalità giusta che ormai tutti stanno acquisendo. In settimana abbiamo cercato di toccare le corde giuste perché le partite più difficili sono proprio quelle con le squadre che si devono salvare, sono capaci di tutto e lo vediamo ogni domenica: c’è sempre unamdi bassa classifica che all’improvviso ferma una big. Ci è riuscito il Manfredonia con il Nardò, o il Bitonto con l’Andria. Per ora siamo stati abbastanza bravi, ma sappiamo che dobbiamo migliorare tanto se vogliamo raggiungere i risultati che stiamo ricercando. A Pagani avevo chiesto la partita perfetta su un campo, siamo stati lucidi per 95 minuti”.

Sulla gara con il Santa Maria Cilento: “Affronteremo una squadra che ha dimostrato una certa verve in fase offensiva, però concede molto in fase difensiva visti i numeri delle ultime partite. E’ una squadra in crescita, anche a Casarano ha tenuto bene il campo nonostante le due reti subite. Ha giocatori di spessore, ma in avvio di stagione ha pagato il passaggio dal Girone I all’H. E’ comunquefuori dalla zona play-out e cercherà di risollevarsi, m difronte si troverà un Martina agguerrito che proverà a vincere ancora”.

Sul gruppo, il team manager Alessio Carrieri non ha dubbi: “È il frutto di un lavoro fatto negli anni con i presidenti e gli allenatori. Possiamo fare sempre meglio e cercheremo di recuperare tutti gli infortunati perché abbiamo ragazzi con valori importantissimi. Tutti insieme possiamo fare un qualcosa di importante”. Sulla tifoseria: “Abbiamo fortemente bisogno dei nostri sostenitori. C’è tanta positività qui al Tursi, è bello sentire parlare del Martina come ai vecchi tempi, vuol dire che siamo sulla strada giusta. Invitiamo tutti i tifosi a venire allo stadio perché sono loro la nostra linfa e la nostra forza”.

