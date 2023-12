Agricoltura, Coldiretti Puglia ‘Incidenti mortali aumentati del 16% in 8 mesi’

In Puglia gli incidenti sul lavoro nel comparto agricolo sono aumentati del 10% nei primi otto mesi dell’anno rispetto allo stesso periodo del 2022, con una crescita del 16% di quelli mortali. È quanto rende noto Coldiretti Puglia all’indomani della morte di un agricoltore di 65anni travolto e schiacciato dal suo trattore nelle campagne di Cerignola, in provincia di Foggia.

“Gli infortuni sul lavoro in agricoltura in Puglia – si legge in una nota dell’associazione di categoria – sono stati da gennaio ad agosto scorsi, 1.466” contro i “1.338 dello stesso periodo dell’anno scorso”. Il governo, intanto, ha stanziato cinque milioni di euro in favore dei familiari – coniugi e figli – delle vittime di incidenti avvenuti sui luoghi di lavoro. A erogare l’indennità, che spetta fino al 18esimo anno di età o fino a 21 anni se si tratta di studenti di scuola media superiore o professionale a carico e fino a 26 anni se universitari a carico e senza un lavoro retribuito, sarà l’Inail.

Secondo Coldiretti però “è necessario incentivare e finanziare ogni misure utile ad aumentare la sicurezza sui luoghi di lavoro in agricoltura, anche con dispositivi all’avanguardia” con “le istituzioni a tutti i livelli” che dovrebbero implementare “le opportunità occupazionali nel settore agricolo attraverso interventi di stabilizzazione del lavoro, garantendo flessibilità e competitività all’impresa, continuità di reddito e sicurezza al lavoratore”.

