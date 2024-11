Lecce, Natale: Stefanazzi: “Politici affermati non sanno come funzionano i fondi?’

Negli ultimi giorni, la polemica tra il sindaco di Lecce, Poli Bortone, e l’assessore regionale Alessandro Delli Noci ha suscitato un ampio dibattito riguardo ai fondi destinati alle festività natalizie. A prendere posizione in questa controversia è stato nelle ultime ore, l’onorevole Claudio Stefanazzi, il quale ha voluto esprimere la sua opinione in modo educato, ma incisivo.

Stefanazzi ha definito «francamente incomprensibile» la richiesta del sindaco riguardo a presunti fondi regionali per il Natale. Ha espresso stupore nel constatare che politici esperti come Poli Bortone e Congedo non sembrino avere chiara la modalità di funzionamento dei fondi del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) e la loro importanza per la promozione culturale e turistica della Puglia. In particolare, ha sottolineato come la regione si sia affermata come una delle mete più ambite dai turisti, grazie all’investimento di oltre 100 milioni di euro destinati alla valorizzazione delle infrastrutture turistiche e al patrimonio culturale.

Stefanazzi ha richiamato l’attenzione sulla necessità di evitare il ripetersi di situazioni in cui i fondi vengono spesi senza generare reale sviluppo e occupazione. Ha ricordato che, nella scorsa programmazione, la Regione ha investito enormi risorse per garantire che i musei e le biblioteche non rimanessero chiusi, ma fossero invece accessibili e fruibili dalla cittadinanza.

In un contesto più ampio, Stefanazzi ha criticato la recente decisione del Ministro Fitto di limitare l’utilizzo dei fondi FSC 2021-2027 esclusivamente a spese in conto capitale, escludendo quindi gli investimenti immateriali. Questa scelta, a suo avviso, avrà un impatto negativo sulla promozione turistica e culturale della regione e del Mezzogiorno in generale. Ha esortato i parlamentari pugliesi a lavorare per far cambiare idea a chi succederà a Fitto, sottolineando l’urgenza di liberare i fondi FSC e POC rimasti bloccati.

Stefanazzi ha anche rassicurato il sindaco Poli Bortone, sottolineando che i privati interessati a promuovere eventi natalizi a Lecce possono trovare opportunità attraverso i bandi pubblicati da Pugliapromozione. Ha ricordato che l’agenzia ha recentemente chiuso la seconda finestra di avviso, con l’intenzione di lanciare una linea dedicata proprio al Natale, un periodo che ha già dimostrato di portare grandi soddisfazioni in termini di turismo.

In conclusione, l’onorevole Claudio Stefanazzi ha invitato il sindaco Poli Bortone e la sua giunta a stimolare iniziative che possano valorizzare il patrimonio culturale e turistico di Lecce, sottolineando che, con il lavoro svolto dalla giunta Salvemini, sarebbe possibile coinvolgere operatori qualificati per richiedere finanziamenti regionali e organizzare eventi significativi per le festività. La speranza è che, nonostante le difficoltà, si possano trovare soluzioni che contribuiscano al rilancio della città, in un periodo che potrebbe rivelarsi cruciale per la sua crescita economica e culturale.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts