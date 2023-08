Lecce – Il deputato Claudio Stefanazzi suona l’allarme per il taglio dei fondi del PNRR annunciato dal ministro Raffale Fitto. Tale taglio, spiega Stafanazzi, porterà all’interruzione di alcune misure, tra le altre, in programma per la salvaguardia del territorio con forti ripercussione sul tessuto economico e sociale.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp