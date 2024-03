Lecce-Roma, Via del Mare verso ennesimo sold out

Doppia seduta di allenamento a porte chiuse sul terreno dell’Acaya per il Lecce, in vista dell’impegno di campionato di lunedì al Via del Mare contro la Roma, match per cui si va verso l’ennesimo sold out stagionale, compreso il settore ospiti dove avranno accesso i romanisti in possesso di tessera del tifoso.

Gruppo al completo per Luca Gotti, che ha ritrovato tutti i nazionali rientrati dai rispettivi impegni. Hanno proseguito nel lavoro differenziato Venuti e Banda, quest’ultimo ancora alle prese con un fastidio al ginocchio per una botta rimediata nella gara con il Verona. In caso di forfait probabile l’impiego di Piccoli.

