Bari, giornata di solidarietà per i calciatori biancorossi

Giornata di solidarietà per i giocatori del Bari in vista delle feste pasquali. Nella mattinata di giovedì 28 marzo, i Maita, Matino, Maiello e Diaw si sono recati al centro diurno per ragazzi e ragazze con disabilità Villaggio Berukhà. Nel pomeriggio, il capitano Di Cesare con Vicari, Pucino, Sibilli e Nasti hanno consegnato uova di cioccolato ai piccoli e alle piccole degenti nel reparto di Oncoematologia Pediatrica diretta dal prof. Santoro.

