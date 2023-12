Lecce, pullman con tifosi del Bologna preso a sassate

Un pullman che trasportava i tifosi del Bologna allo stadio Via del Mare per la partita con il Lecce, in programma alle 12.30, ha subito un’imboscata da parte di alcuni sostenitori giallorossi, all’altezza di una rotatoria, dove solitamente si radunano i tifosi prima di ogni gara casalinga. Il pullman è stato fatto oggetto di lancio di pietre, una violenta sassaiola che solo il pronto intervento delle forze dell’ordine è riuscita a bloccare. I più esagitati sono stati dispersi e alcuni di loro, da quanto trapela, sarebbero stati già identificati.

