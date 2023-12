Eccellenza/A, UC Bisceglie annuncia due nuovi acquisti

Si apre con due botti il mercato invernale dell’Unione Calcio Bisceglie: alla corte di mister Monopoli arrivano il forte centrocampista molfettese Marco Vitale e l’under andriese Davide Pio Conversano. Colpi, quelli messi a segno dalla dirigenza azzurra, che vanno ad alzare ulteriormente il tasso tecnico e le opzioni in organico dell’attuale capolista del girone A dell’Eccellenza pugliese.

Vitale (classe 1993) proviene dal Borgorosso Molfetta, maglia che ha vestito nelle ultime tre stagioni, dove in questa stagione ha già collezionato 12 presenze e 3 reti mentre nella passata stagione aveva messo a referto 8 gol in 16 presenze. Per il neo azzurro, cresciuto nelle giovanili del Bari e della Primavera del Siena e con esperienze con Bisceglie, Monopoli e Molfetta, si tratta della terza esperienza con la maglia Unione dopo quelle della stagione 2016/2017 e 2020/2021.

Conversano (‘03), svincolatosi dal San Severo, è un esterno mancino fisicamente strutturato che si è formato transitando nei settori giovanili di Foggia, Bari, Bisceglie e Fasano, che nella passata stagione era tra le fila del Real Siti dove ha collezionato 7 presenze, dopo l’esperienza con il Team Orta Nova.

“Sono innesti mirati che alzano ulteriormente il livello della nostra rosa numericamente e qualitativamente – commenta il direttore sportivo Roberto Storelli -. Vitale è un ragazzo che conosco bene, è un’alternativa di spessore per estro e tecnica con caratteristiche diverse dai ragazzi che già abbiamo in rosa, mentre Conversano è un esterno basso di difesa che rinforza di alternative il pacchetto Under. Una dimostrazione ancor di più, se ce ne fosse bisogno, che siamo in quella posizione in classifica e vogliamo far bene e restarci a lungo”.

I due giocatori sono già a disposizione di Monopoli. Contestualmente, all’apertura del mercato di riparazione l’Unione Calcio comunica il trasferimento a titolo temporaneo nelle file del Don Uva del giovane 2004 Felice Cristian Petrignani, a cui vanno i migliori auguri per il proseguo di stagione.

