Lecce: Pongracic operato alla caviglia

Marin Pongracic, difensore del stato sottoposto a intervento chirurgico alla caviglia destra a seguito del trauma distorsivo con lesione di primo grado del legamento anteriore tibio-peroneale. “L’operazione è perfettamente riuscita”, fa sapere il club giallorosso.

Intanto la squadra ha sostenuto un allenamento nella mattinata di giovedì 19 gennaio all’Acaya Golf Resort & SPA. Assenti Dermaku e lo stesso Pongracic. Lavoro personalizzato per Persson a causa di fastidio muscolare. Nella mattinata di venerdì 20, rifinitura al Via del Mare prima della partenza per Verona.

