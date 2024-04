Lecce, poker di scontri diretti nelle prossime cinque giornate

Scontro diretto in vista per il Lecce di Luca Gotti, che dopo il ko di San Siro contro il Milan può adesso concentrarsi sulla tanto delicata quanto importante sfida all’Empoli di Davide Nicola. Sono ben sette le squadre raccolte in appena cinque punti tra il 13esimo ed il 19esimo posto. Due di queste sette retrocederanno verosimilmnete assieme alla Salernitana, e non sono intenzionate a farlo né il Lecce né l’Empoli, separate ad oggi da una sola lunghezza in graduatoria. In vista del rush finale sarà pertanto importante portare a casa punti, specie contro le dirette concorrenti al mantenimento della categoria, traguardo tutt’altro che scontato anche per chi (come nel caso dei giallorossi) non ha mai occupato la zona retrocessione nel corso di questo campionato. Si gioca fra le mura amiche del Via del Mare, impianto presso il quale i salentini hanno raccolto 20 dei 29 punti che vantano attualmente in classifica. Bisognerà dunque far valere il fattore casa contro un avversario che, paradossalmente, ha fatto leggermente meglio in trasferta. Il calendario, da qui al termine della stagione, mette il Lecce davanti ad una serie di impegni da non sbagliare. Poker di scontri diretti nelle prossime cinque giornate: dall’Empoli all’Udinese, passando per Sassuolo e Cagliari. Nel mezzo, ci sarà il match interno con il Monza e nelle ultime due si giocherà contro Atalanta e Napoli. L’obbligo sarà dunque presentarsi agli ultimi due turni con la salvezza già in tasca. Tornando sulla sfida in programma per sabato alle 15, non sarà della partita lo squalificato Krstovic, mentre sarà da valutare Banda, che non si è allenato con la squadra né lunedì né martedì, proseguendo le proprie terapie personalizzate. Dirigerà l’incontro Marani di Aprilia, con Mazzoleni e Paterna al VAR.

