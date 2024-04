Foggia, contro il Potenza sarà emergenza: formazione da reinventare per Cudini

La sfortunata sconfitta rimediata tra le mura amiche dello stadio Zaccheria contro la Casertana venerdì scorso, secondo passo falso consecutivo dopo quello del sabato pre pasquale sul campo del Latina, potrebbe non essere la notizia peggiore per il Foggia di mister Cudini, chiamato a far fronte a una vera e propria emergenza infortuni in vista della delicata trasferta di Potenza. L’ultimo aggiornamento in questo senso riguarda l’uomo più importante della rosa, quel Vincenzo Millico che, approdato in Puglia nel corso del mercato di gennaio, si è letteralmente caricato la squadra rossonera sulle spalle: il numero 10, uscito per infortunio nel corso del primo tempo contro i falchetti, si è dovuto sottoporre ad ulteriori cure mediche ed indagini strumentali mirate in regime ospedaliero in queste ore. La sua situazione, come sottolineato dallo stesso club in una nota, è costantemente monitorata dallo staff medico, ma al momento pare difficile ipotizzare una sua disponibilità per la gara del Viviani.

Un’assenza, la sua, che si sommerà alle altre due certe di Simone Tascone e di Moses Odjer: il centrocampista, espulso dopo 4 minuti di gioco venerdì, è stato infatti appiedato per un turno dal Giudice Sportivo, esattamente come il play ex Palermo, ammonito e precedentemente già in regime di diffida. In pratica contro i lucani mancherà tanto la fonte principale di inventiva quanto la diga di centrocampo, il tutto in attesa di conoscere le condizioni di Tenkorang, anche lui in difficoltà fisica e anche lui uscito anzitempo contro la formazione di Cangelosi, e di Santaniello, ai box da diverse settimane. Insomma, una formazione da reinventare per Cudini, a sua volta espulso e fermato per una giornata. Non le migliori premesse, di certo, per arrivare a quello che potrebbe rivelarsi un autentico dentro-fuori per la zona playoff.

