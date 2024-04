Gallipoli, Cavallaro può sorridere dopo il punto raccolto nel derby

Voglia, cuore, personalità e ordine tattico. Sono quattro degli ingredienti che il Gallipoli di Cavallaro ha utilizzato per cucinare il buon punto raccolto in occasione del derby esterno pareggiato con il Casarano al Capozza. Un pareggio non solo meritato, ma che a detta di mister Cavallaro sta fin troppo stretto ai giallorossi, che nel secondo tempo hanno sfiorato a più riprese quella che sarebbe stata la rete del nuovo vantaggio e soprattutto il gol dei tre punti.

Un punticino che comunque fa classifica e morale per un Gallipoli che adesso fa bene ad sognare il mantenimento della categoria attraverso la promozione diretta. Il Fasano è lì a quattro punti, nel mezzo c’è però il Gravina, ossia il prossimo avversario del Gallo. Al Biancosi giocherà un vero e proprio scontro diretto, con in campo 13esima contro 14esima. In palio punti pesanti in ottica salvezza sia per l’una che per l’altra compagine, con uno sguardo sempre rivolto a chi insegue ed a chi sta più in alto.

