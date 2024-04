Casarano: Polveri bagnate in attacco, ma i playoff non sono a rischio

Il punto raccolto in occasione del derby con il Gallipoli non ha comprensibilmente soddisfatto il tecnico del Casarano Giuseppe Laterza. Una gara non particolarmente fortunata quella dei rossazzurri, con l’allenatore delle Serpi che ha spiegato quanto sarà importante ritrovare il cinismo che dovrebbe contraddistinguere e che in passato ha contraddistino una compagine dal simile potenziale offensivo.

La buona notizia è che le inseguitrici al quinto posto, ossia Matera e Paganese, hanno perso i rispettivi impegni. Ora il vantaggio del Casarano sulla sesta è di sei punti ed un posto in zona playoff non dovrebbe essere in discussione. Nelle ultime quattro bisognerà comunque fare quanti più punti possibili per ottenere il miglior piazzamento in ottica playoff.

