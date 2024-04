(di Roberto Chito) Per le ultime quattro partite di questo campionato, il Matera si affida a Fabio De Sanzo. Dopo i contatti, subito positivi della giornata di ieri, in mattinata il club biancoazzurro ha trovato l’accordo con il tecnico ex Paganese, Acireale e Gelbison.

Sarà l’allenatore calabrese, dunque, a prendere il posto dell’esonerato Luigi Panarelli. Tra il Matera e De Sanzo ci sono da limare solamente alcuni piccoli dettagli, ma l’ufficialità dovrebbe arrivare già nella giornata di oggi. In ogni caso, non ci sono più dubbi: i biancoazzurri si affidano all’esperienza dell’allenatore calabrese per terminare al meglio questa stagione.

L’esordio di De Sanzo avverrà domenica pomeriggio, quando al XXI Settembre-Franco Salerno arriverà la Fidelis Andria. Con il quinto posto praticamente sfumato, c’è la sesta piazza da difendere per terminare nel migliore dei modi un campionato che ha preso una piega negativa.

