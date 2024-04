Taranto, sindaco Melucci pronto a querelare Capuano

Rispetto alle dichiarazioni rilasciate dal Taranto FC 1927 a seguito dell’incontro tecnico di ieri, prevalentemente relativo alla vicenda dei canoni pubblici dello stadio Iacovone insoluti, Palazzo di Città, attraverso il sindaco Rinaldo Melucci, intende precisare quanto segue.

“Certamente, nell’interesse esclusivo della città e dei tifosi rossoblu, l’Amministrazione comunale ha fornito disponibilità alla società a sostenere un piano finanziario di rientro, nelle forme e nei modi consentiti dalla legge. Tutto ciò è naturalmente propedeutico a qualsiasi nuova discussione sull’utilizzo degli impianti comunali per la prossima stagione”.

“Non di meno, non andrebbe omesso che il Comune di Taranto sta valutando, e lo ha correttamente comunicato al management della società, di tutelare i propri Uffici tecnici innanzi alle nuove gravi e lesive dichiarazioni del tesserato Ezio Capuano. Va da sé che in costanza di un eventuale contenzioso legale alcun negoziato a contrarre una nuova convenzione sarà possibile, come da norma”.

“Su questo ultimo punto – conclude il sindaco– si attendono le valutazioni del Taranto FC 1927, in un clima che si auspica di ritrovato assoluto rispetto delle istituzioni che rappresentano la comunità ionica per intero”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author