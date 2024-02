Lecce, più sicurezza al Via del Mare dopo il ferimento di una tifosa

Dopo il ferimento della tifosa leccese presente in Curva Sud in occasione della gara con il Napoli, sono stati ultimati allo stadio Via del Mare una serie di interventi tesi ad implementare le norme di sicurezza. La US Lecce si è fatta carico delle spese relative alla realizzazione di questi interventi, tra cui l’installazione di reti antilancio nell’anello superiore tra il settore ospiti e la Curva Sud, al fine di garantirne una maggiore sicurezza.

