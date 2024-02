Barletta atteso dalla Gelbison, Ciullo carica i suoi

BARLETTA – Vigilia di Gelbison-Barletta in casa biancorossa. Il tecnico Salvatore Ciullo in conferenza stampa prima della trasferta in Campania, con i suoi che puntano a bissare il successo di domenica scorsa contro il Matera. Concentrazione alta per dare continuità di risultati.

Assente Fornaro per squalifica, la priorità di Ciullo è quella di rimodulare il centrocampo. Del Prete è il principale sostituto nella rotazione under di ruolo, ma il tecnico leccese non ha preclusioni.

Terza trasferta consecutiva dopo Gallipoli e Bitonto senza tifoseria biancorossa al seguito, seconda per Ciullo. Dopo la vittoria contro il Matera, il Barletta è chiamato a responsabilizzarsi lontano dal Puttilli.

