Lecce, piazza Mazzini cambia senso di marcia

Lecce – È stata firmata dal comandante della polizia locale Donato Zacheo l’ordinanza che, da lunedì 25 novembre prossimo, rivoluzionerà la viabilità nel cuore commerciale di Lecce. I leccesi, infatti, per le vie attigue a piazza Mazzini ritroveranno tratti di strada chiusi al traffico, sensi di marcia invertiti, 60 nuovi parcheggi e stalli per il carico e scarico che tra le 11 e le 14 e dopo le 18 lasceranno spazio alle strisce blu. Non solo perché in maniera temporanea torna il corridoio pedonale per tutelare i pedoni. Un piano di interventi massiccio che, come riportato dall’ordinanza, servirà a migliorare la sicurezza stradale e garantire maggiore fluidità del traffico tra piazza Mazzini, via Salvatore Trinchese e altre arterie limitrofe tra le quali via Braccio Martello e via Monte San Michele. Nelle intenzioni degli uffici comunali, l’obiettivo è quello di mettere fine ad una serie di criticità come quella di chi percorre via Braccio Martello tenderebbe a effettuare una manovra contromano e altre delle vie affluenti alla piazza. Insomma una vera e propria rivoluzione che riguarderà anche l’aumento dei posti auto, più volte invocati dai titolari degli esercizi commerciali di zona.

