Trepuzzi, maggiore sicurezza con l’operazione “Alta Visibilità” dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina hanno avviato un’importante operazione di “alta visibilità” nel comune di Trepuzzi, mirata a rafforzare la sicurezza percepita dai cittadini e a contrastare i fenomeni di illegalità che hanno recentemente destato preoccupazione nella comunità. Questo intervento si inserisce in un contesto di crescente attenzione da parte delle forze dell’ordine per garantire un ambiente più sicuro. L’operazione ha visto l’attuazione di controlli mirati in diverse aree della città, con un focus particolare su strade e luoghi di aggregazione sociale, come bar e circoli ricreativi. Le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno svolto numerosi posti di controllo, dedicando particolare attenzione alla sicurezza alimentare e alla salute pubblica, elementi fondamentali per il benessere della comunità. Uno dei risultati più significativi di queste operazioni è stata la chiusura di un circolo culturale ricreativo per un periodo di 15 giorni. Questa decisione è stata presa dopo aver riscontrato la presenza di individui notoriamente legati a comportamenti criminosi, un passo necessario per garantire la tranquillità dei residenti. Durante l’operazione, un 32enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per violazione degli arresti domiciliari. Inoltre, un’azione tempestiva ha portato al recupero di una bicicletta rubata, prontamente restituita al legittimo proprietario. La sicurezza stradale è stata un altro aspetto cruciale dell’intervento, con circa 60 veicoli controllati e oltre 80 persone identificate. Queste operazioni hanno portato all’emissione di 10 contravvenzioni e al fermo amministrativo di 2 autovetture. È stata, inoltre, segnalata all’Ufficio Territoriale del Governo una terza persona per possesso di sostanze stupefacenti. Questa iniziativa non rappresenta solo una risposta immediata a situazioni critiche, ma si colloca all’interno di una strategia più ampia di lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti e reati predatori. È fondamentale sottolineare che le violazioni contestate sono attualmente nella fase preliminare e che eventuali responsabilità dovranno essere confermate in sede di processo, rispettando così le garanzie giuridiche per tutti i cittadini.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts