A Gallipoli (LE) il convegno “Oncologia, fra l’Aurora e l’Alba di un nuovo giorno”

Gallipoli (LE) – Si è tenuto, presso l’ospedale di Gallipoli il convegno “Oncologia, fra l’aurora e l’alba del nuovo giorno” che ha visto la direzione scientifica del dott. Vincenzo Chiuri, con la segreteria scientifica dei dottori Francesco Antonaci, Antonio Di Stasi, Elisabetta Filieri, Antonio Gnoni, Antonella Licchetta, Martina Perrone, Mariagrazia Propato, Giuseppe Quarta, Giovanni Santacroce e Valeria Simone per promuovere una collaborazione efficace tra tutti gli attori coinvolti, al fine di accelerare il progresso scientifico e clinico. Un momento importante per crescere e fare passi in avanti anche e soprattutto, come sottolinea il sindaco di Gallipoli Stefano Minerva, per aiutare le famiglie toccate dal male del secolo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author