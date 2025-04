Banca Terra d’Otranto, blindate le elezioni

Riserbo massimo all’interno della sala Bernini dell’hotel Tiziano dove in mattinata l’assemblea dei soci della Banca di credito cooperativo Terra d’Otranto è stata convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio 2024, per la determinazione del compenso quale rimborso spese per sindaci e amministratori ma soprattutto per l’elezione del presidente e del Consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e di quello dei probiviri. Blindato l’accesso anche per la stampa. Più volte abbiamo chiesto di poter documentare le operazioni di voto ma siamo stati bloccati all’ingresso inizialmente dagli addetti alla sicurezza, poi dal dr Carrozzo, portavoce del presidente Umberto Mele che ha giustificato la scelta spiegando che non era possibile l’accesso ai non soci durante le fasi delle relazioni all’assemblea. Abbiamo spiegato che il nostro intento era unicamente riprendere le operazioni di voto per una forma di trasparenza considerate le vicende giudiziarie che hanno travolto le elezioni del rinnovo del consiglio di amministrazione nel 2014 ma ci è stato risposto che non si sapeva a che ora si sarebbero svolte. Poco più di 2200 i soci aventi diritto al voto. Resta l’attesa per conoscere il nuovo presidente della banca

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author