Lecce, paura in città: cade un pino

Lecce, Paura in città. Intorno Alle ore 20.00, una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce è intervenuta prontamente nel capoluogo salentino a seguito della caduta sulla strada di un grosso albero di pino domestico. Fortunatamente non si sono registrati danni a persone o a cose in seguito a questo incidente.

Attualmente, le squadre dei Vigili del Fuoco stanno lavorando per liberare la strada e consentire il rapido ripristino del flusso veicolare nella zona interessata dall’evento.

Maria Teresa Carrozzo

