Casarano: scoperto market della droga, un arresto

L’attività di prevenzione e repressione condotta incessantemente dai Carabinieri della Compagnia di Casarano per contrastare lo spaccio e l’uso illecito di droghe continua senza interruzioni. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato un uomo di Casarano, colto in flagrante per presunta violazione della legge sugli stupefacenti. Le indagini hanno rivelato che l’uomo gestiva un vero e proprio “market della droga” dal suo domicilio nel centro cittadino.

Durante una perquisizione, sono stati trovati circa 120 grammi di droga tra cocaina, hashish e marijuana, già confezionati per lo spaccio, insieme a 8000 euro in contanti, strumenti di misurazione, nastro isolante, una macchina per il sottovuoto e altro materiale presumibilmente collegato all’attività illegale. Il tutto nascosto in una stanza adibita a magazzino. L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Lecce, è stato messo agli arresti domiciliari in attesa delle indagini.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

