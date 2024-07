Lecce, Pala chiede assessorato per sua madre? Indiscrezione che non piace al centrodestra

Fermento nel centrodestra in attesa che sia ufficializzata la giunta Poli Bortone. Intanto le indiscrezioni si susseguono e le fonti sono rigorosamente di prima mano. I nomi si alternano anche se ormai alcuni sarebbero sicuri come certa è la trattativa in seno alla lista “Lecce futura” che nata come una lista giovane e di rinnovamento, potrebbe schiantarsi contro un’immagine che ricorderebbe in realtà la parte più buia della prima Repubblica. Tra i candidati di Giorgio Pala infatti, ci sarebbe un forte malcontento perchè sarebbe trapelata la notizia che l’ex consigliere comunale avrebbe chiesto a riconoscimento dei numeri portati dalla sua lista, un assessorato ed in particolare una quota rosa. Tutto nella norma fin qui, considerando i professionisti candidatisi a supporto del suo progetto, se non fosse per il fatto che il nome portato sul tavolo del Sindaco, sarebbe quello di sua madre. Professionista stimata certo, ma nulla a che fare con la competizione politica che ha visto in corsa tante risorse che adesso si vedrebbero in panchina per far spazio in giunta alla mamma di Pala. E questo non sarebbe in realtà l’unico motivo che starebbe facendo perdere la siesta pomeridiana a qualche consigliere eletto che affacciato al balcone dei consensi attende e pretende un riconoscimento dovuto e meritatamente sperato.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts