Lecce, Pagliaro (Lupiae): “ Da Salvemini ancora bugie. Quanto chiesto miei diritti”

Dopo la conferenza stampa di Salvemini non tarda ad arrivare la risposta del Dott. Alfredo PAGLIARO Amm.re Unico Lupiae Servizi S.p.A.. Con fermezza e con una nota scritta Pagliaro rimanda al mittente tutte le accuse del sindaco: “ La legge prevede che all’amministratore venga riconosciuto ogni anno di bilancio utile una percentuale che può’ andare dallo 0.5 sino al 5 per cento . Su mia richiesta verbale dal 2020 al 2023 ha sempre fatto spallucce , come dire poi vediamo.

Nel gennaio 2024 , dopo avere atteso quattro anni , ho messo per iscritto la mia richiesta dicendo che lasciavo a lui decidere la percentuale . Alcuna risposta. Nel marzo del 2024 stanco della attesa e del suo modo di fare , ho chiesto che l’ indennità fosse del 5 per cento . Nessuna risposta sino ad oggi quando in conferenza stampa mi sento accusare di cosa poi , di un mio diritto , lui non può decidere di pagare o meno , poteva solo decidere , pattuendolo con me , quanto . Più signore di me di avere aspettato 5 anni ormai , per avere un mio diritto .“ ed aggiunge “Quindi nessuno scandalo nella mia richiesta ma invece da parte sua un non rispetto dei diritti di chi lavora come ho lavorato io” e conclude con i numeri “ Vuole farmi passare per quello che non sono , io percepisco 24 Mila Lordi nei primi tre anni e 30 Mila nei successivi tre e lui percepisce oltre 10 Mila al mese”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts