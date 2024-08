Lecce – Nizza 2-3, Marchwiński si presenta con una doppietta

Lecce – Ultima amichevole internazionale prima dell’inizio ufficiale della stagione 2024/25 che coinciderà con la gara di Coppa Italia di lunedì 12 agosto e che vedrà i giallorossi affrontare la vincente di Torre-Mantova. Gotti deve rinunciare a Falcone assente da due giorni per motivi famigliari.

Partita che risente del caldo di agosto e inizia col freno a mano tirato. Il Lecce esce bene in un paio di occasioni con Rafia che trova Morente ma lo spagnolo non riesce a sfruttare l’1 contro 1 che il compagno gli mette a disposizione. Al 13′ però a sbloccare il risultato è il Nizza che sfrutta appieno un disimpegno scellerato in area di rigore giallorossa, la veronica suicida spalanca la porta a Boga che non ci pensa due volte e scarica verso la porta di Fruchtl; l’estremo difensore giallorosso compie un vero e proprio miracolo con la palla che però rimane nei pressi dell’area piccola, ci riprovano i francesi ma trovano sulla linea di porta Maleh. La difesa del Lecce non riesce a liberare l’area e alla fine Guessand trova la conclusione giusta per sbloccare il risultato portando in vantaggio gli ospiti. Al 19′ ancora l’ex del Sassuolo Boga sfiora la rete su colpo di testa ma la conclusione, sebbene effettuata da ottima posizione, termina alta. Al 37′ primo vero squillo dei padroni di casa che recuperano un pallone sulla tre quarti offensiva con Maleh; la palla arriva a Gaspar che di tacco l’apparecchia per Dorgu che dai 25 metri prova la conclusione con la sfera che termina al lato della porta difesa da Bulka. Finisce il primo tempo con il Lecce sotto di un gol a causa di una disattenzione difensiva di Pierret ma con i giallorossi che hanno tenuto bene il campo.

Gotti nel secondo tempo manda in campo i vari Gallo, Berisha, Ramadani, Banda, Marchwinski e Pierotti ma a raddoppiare è subito il Nizza con il neo entrato Clauss che da destra spedisce la palla all’angolino opposto della porta difesa da Fruchtl. Al 52′ i giallorossi vanno vicini ad accorciare le distanze: il direttore di gara assegna un calcio di punizione poco fuori dall’area di rigore del Nizza, della battuta si incarica Berisha che di destro supera la barriera e impegna Bulka bravo a mantenere inviolata la propria porta. Al 14′ ancora i giallorossi provano a rendersi pericolosi ancora su calcio piazzato, in questo caso con u ncorner battuto da Marchwinski che pesca Dorgu all’altezza del dischetto del calcio di rigore ma la conclusione di testa del danese è lenta e bloccata dal numero 1 del Nizza. Al 24′ dopo un periodo in cui il Lecce ha continuato a premere in avanti trova il gol che dimezza lo svantaggio: Gaspar con un pallonetto premia l’attacco alla profondità di Pierotti, il suo marcatore Rosario cerca il contatto fisico ma finisce goffamente a terra e così l’argentino può controllare e servire Marchwinski libero in mezzo all’area di realizzare il suo primo gol in giallorosso. Il polacco sale in cattedra e poco dopo addirittura sigla la personale doppietta: Gallo si esisbisce in uno dei suoi pezzi forti aggredendo la fascia di competenza palla al piede e, all’altezza del dischetto mette la palla dietro per l’accorrente numero 16 giallorosso che di piatto pareggia. Il Lecce non si accontenta e continua ad attaccare: al 78′ Dorgu spinge sull’acceleratore e serve Baschirotto rimasto in proiezione offensiva, il capitano non si lascia pregare e di sinistro impegna Bulka che devia sul palo la palla del possibile vantaggio giallorosso. I ragazzi di Gotti ci prendono gusto e al 40′ Gendrey ribalta l’azione sulla destra, arriva sul fondo e mette la palla dietro ancora una volta per Marchwinski che di prima intenzione calcia verso l’incrocio opposto dando solo l’illusione della rete. Al 42′, però, improvvisamente a passare nuovamente in vantaggio è il Nizza che sfrutta una palla persa in uscita di Berisha; la sfera arriva a Bouanani che finta Gallo e di mancino batte Fruchtl sul palo opposto.

LECCE – NIZZA

Reti: 69′ Marchwinski (LEC), 73′ Marchwinski (LEC); 13′ Guessand (NIZ), 47′ Clauss (NIZ), 88′ Bouanani (NIZ)

Lecce 4-2-3-1: Fruchtl; Gendrey, Baschirotto, Gaspar (Burnete), Dorgu; Maleh (Berisha), Pierret (Ramadani); Oudin (Gallo), Rafia (Marchwinski), Morente (Banda); Krstovic (Pierotti). Panchina: Samooja, Borbei, Helgason, Marchwiński, Berisha, Ramadani, Banda, Gallo, McJannet, Esposito, Burnete, Pierotti, Addo. Allenatore: Luca Gotti

Nizza 3-4-2-1: Bulka; Mendy, Rosario, Dante; Louchet, Boudaoui, Sanson, Bard; Cho, Boga; Guessand. Panchina: Dupè, Boulhendi, Brahimi, Bouanani, Ndombele, Laborde, Nandjou, Orakpo, Clauss. Allenatore: Franck Haise

Arbitro: Leonardo Mastrodomenico sez. Matera

Assistenti: Michele Colavito sez. Bari – Stefano Vito Martinelli sez. Potenza

