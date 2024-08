Lecce, nella borsa frigo acqua, riso e granita di caffè

Lecce – Una giornata al mare non può fare a meno della tipica borsa frigo anche se non sempre si rimane a pranzo contemplando la bellezza cristallina delle acque salentine. L’acqua fresca, però, non può mai mancare e, a seconda delle esigenze può essere accompagnata da riso, friselle e granita di caffè.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author