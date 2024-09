Lecce: nato prematuro in ambulanza, muore dopo 4 giorni

È deceduto ieri, mercoledì 18 settembre, il piccolo Marius, il neonato venuto al mondo sabato scorso in un’ambulanza del 118 mentre veniva trasportato dall’ospedale di Ceglie Messapica al “Perrino” di Brindisi. La madre, una donna di nazionalità rumena, aveva partorito al sesto mese di gravidanza. Le condizioni del neonato, nato prima delle 34 settimane di gestazione, erano apparse critiche sin dal primo momento. Trasferito nel reparto di terapia intensiva neonatale dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, il piccolo Marius ha lottato per quattro giorni, ma purtroppo non ce l’ha fatta.

