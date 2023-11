LECCE – Torna prepotente in Puglia il fenomeno del denaro falso immesso in circolazione. Infatti e’ di oltre 36000 euro il valore delle 1103 banconote false sequestrate dalla Guardia di Finanza di Lecce. L’operazione del Nucleo di Polizia economico finanziaria del capoluogo salentino, finalizzata a ricostruire l’intera filiera del falso partendo a che dal singolo detentore di banconote contraffatta.

Nel dettaglio, la classifica delle banconote false sequestrate, vede al primo posto il taglio da 30 euro(669 banconote pari a 13.380 euro), poi quelle da 50 euro (250 esemplari per un corrispondente di 10500), da 10 euro centoquattordici biglietti, 101 esemplari da 100 euro, infine trovate banconote false da 5 euro (6 pezzi) e tre banconote da 200 euro.

